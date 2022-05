Roma, la casa di Pasolini a Rebibbia torna pubblica: il produttore Valsecchi l'acquista e la dona al Campidoglio

La sua vendita all'asta aveva provocato malumori nella comunità del quartiere che chiedeva venisse trasformata in un museo. Ora la casa natale di Pier Paolo Pasolini in via Giovanni Tagliere 3 a Rebibbia sarà finalmente restituita alla collettività grazie al produttore cinematografico Pietro Valsecchi che l'acquisterà e la donerà a Roma Capitale.

L'assessore: «Diventerà un luogo della memoria»

Una notizia comunicata di persona dallo stesso Valsecchi al sindaco Roberto Gualtieri «Voglio ringraziare Valsecchi per questo bellissimo gesto d'amore nei confronti della città e di un grande intellettuale come Pasolini proprio in occasione dei cent'anni della sua nascita». Ringraziamenti anche dall'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor che ha aggiunto che « Appena entreremo in possesso dell'immobile lavoreremo per farne un luogo della memoria di quel grande scrittore che è stato Pier Paolo Pasolini».