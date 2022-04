Roma, open day per la carta d'identità elettronica: caos e lunghe file sotto la pioggia

Record agli open day per la richiesta senza appuntamento della Carta di Identità elettronica a Roma. Ma anche caos, lunghe file sotto la pioggia e disagi. Sono stati centinaia i cittadini che si sono presentati nelle sedi di alcuni municipi della città che di sabato hanno aperto i propri uffici. «Abbiamo avuto numeri davvero significativi: circa 1300 carte consegnate in sole 40 postazioni, un numero record mai raggiunto prima in città in un solo giorno», ha annunciato Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto ROMA Villa Borghese, cade un albero colpito da fulmine: ferite due... ROMA Video

Le opposizioni: «Flop clamoroso»

L'open day degli uffici anagrafici per il rilascio del documento elettronico, per il Campidoglio è risultato come un primo esperimento, più che riuscito. Dal Municipio VIII, quello guidato da Amedeo Ciaccheri, hanno fatto sapere che c'è stata una grande adesione, senza nessuna problematica specifica. In altri municipi, però, non sarebbe filato tutto liscio. Le opposizioni capitoline hanno denunciato: un 'flop clamoroso per il 'carta d'identità day'. In tutti i territori - sostengono i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Federico Rocca e Rachele Mussolini - si sono formate file chilometriche e il caos e la disorganizzazione hanno avuto la meglio. In alcuni municipi gli stessi cittadini esasperati hanno addirittura richiesto dagli l'intervento della Forze dell'Ordine. Insomma un'iniziativa di per sé lodevole si è trasformata in una giornata che i romani cercheranno in fretta di dimenticare».

Parla di «flop clamoroso» anche la Lista Calenda: «Lunghe file, anche sotto la pioggia, per restare a bocca asciutta. Questa mattina centinaia di romani, nell'illusione di poter rinnovare i propri documenti, hanno partecipato all'iniziativa organizzata dall'amministrazione Gualtieri, che non prevedeva prenotazioni. A leggere le dichiarazioni dell'assessore Catarci, sarebbe stato un successo. Ad ascoltare i romani e le segnalazioni che ci sono arrivate dai municipi, quella che doveva essere una felice iniziativa, preludio della città dei 15 minuti sbandierata dal sindaco in campagna elettorale, si è trasformata in un epic fail. File senza gestione, numeretti dati in ritardo, persone anziane lasciate in piedi per ore, forze dell'ordine chiamate ad intervenire in alcuni quartieri» hanno commentato Flavia De Gregorio, Dario Nanni e Francesco Carpano, consiglieri capitolini della Lista Civica Calenda. Ma non è dello stesso avviso Catarci, secondo il quale «il grande afflusso, di gran lunga superiore alle attese, dimostra il successo di questa iniziativa e la volontà di cittadinanza e amministrazione di cogliere la grande sfida del digitale»,

Anche se l'assessore ha ammesso: «Purtroppo non siamo stati in grado di soddisfare tutte le richieste e siamo dispiaciuti per chi ha avuto dei disagi con attese inutili. Siamo già al lavoro per trovare soluzioni più adeguate nella gestione delle richieste, anche attraverso un sistema di prenotazione che permetta a tutte le persone in fila di avere il documento di identità». E dal Campidoglio viene ribadito che «gli Open Day proseguiranno dunque anche nelle prossime settimane coinvolgendo anche altri Municipi».

Le scuse del sindaco Gualtieri

«Si è concluso oggi il primo Open Day straordinario per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica senza prenotazione in sette Municipi di Roma, oltre che nei 3 chioschi adibiti a questo scopo già dallo scorso sabato. C'è stata una grandissima risposta della cittadinanza: con 40 postazioni sono state completate le pratiche per circa 1.300 Cie, che saranno consegnate tra sei giorni, un numero record mai raggiunto prima in un solo giorno a Roma». Così in un post su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «Questo grande afflusso dimostra che siamo sulla strada giusta: ottenere il documento quasi in tempo reale è quello che vogliono i cittadini. Le moltissime domande ci ricordano anche il forte arretrato che si è accumulato negli anni scorsi, che inevitabilmente rende molto forte la pressione su questo nuovo canale. Purtroppo oggi ciò ha determinato anche, in alcuni casi, file e lunghe attese. Di questo ovviamente ci scusiamo. Dove possibile, a chi non è riuscito a fare oggi la CIE è stato già dato un appuntamento ravvicinato. Siamo al lavoro per trovare le soluzioni che evitino questi inutili disagi. Implementeremo il sistema già nelle prossime settimane per mandarlo a regime. Non possiamo più permettere che per avere una Cie ci vogliano mesi di attesa». «Voglio rassicurare tutte le romane e i romani che gli Open Day del sabato proseguiranno anche nelle prossime settimane e si estenderanno anche agli altri Municipi. Ringrazio il personale che ha lavorato in questa giornata compiendo tutti gli sforzi necessari a soddisfare più richieste possibili. Voltiamo pagina rispetto all'immobilismo del passato. A Roma, avere la CIE senza lunghe attese deve diventare la norma. E presto, lo sarà!».