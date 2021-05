Roma, carne senza tracciabilità: sequestrati 86 quintali, valore di 200mila euro

Un sequestro del valore di 200mila euro. I militari del Nucleo Antisofisticazione di Roma (Nas) hanno messo i sigilli a ottantasei quintali di prodotti a base di carne conservati in uno stabilimento di sezionamento della Capitale. Nessuno di questi aveva la tracciabilità necessaria per legge: requisito fondamentale per la sicurezza degli alimenti perché consente di individuarne l'origine.

APPROFONDIMENTI ROMA Carne hi-tech: ora l’hamburger digital si stampa in 3D INDONESIA Carne di cane a tavola: la polizia blocca camion con 78 esemplari, 10... DIETA Dieta, mandorle non fanno ingrassare: ecco perché assorbiamo...

L'ispezione - A condurre l'operazione sono stati i Nas insieme al Servizio Veterinario della competente Asl. Al titolare, segnalato all'Autorità Sanitaria, è stata contestata la violazione amministrativa di 1.500 euro. Inoltre, durante i controlli, è emerso che il legale responsabile non aveva avviato le previste procedure di autocontrollo relative alle operazioni di congelamento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA