Roma, Carlo Buttarelli investito in moto sull'Appia: il vice comandante dei vigili in codice rosso

Carlo Buttarelli, vice comandante della polizia municipale di Roma, ha avuto un incidente in moto sull'Appia Pignatelli, all'altezza di via Erode Attico, ed è in codice rosso. Secondo le prime informazioni sarebbe stato investito da un veicolo che circolava contromano. Sul posto una squadra dei vigili del gruppo Tintoretto.

Buttarelli è ricoverato all'ospedale San Giovanni in attesa della tac. Ha entrambe le gambe fratturate. Al momento è cosciente.

Morta dopo l'incidente con un cinghiale: Lucrezia aveva 21 anni, ferito il fidanzato

Ultimo aggiornamento: 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA