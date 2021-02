Roma, tentano di occupare un appartamento: tre persone scoperte e denunciate dai carabinieri

Cercavano di occupare un appartamento al Tuscolano. Tre persone, un 28enne della provincia di Latina, un 25enne romano e una 28enne originaria della provincia di Reggio Emilia, sono state scoperte e denunciate dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. I tre, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi dai militari in via Caio Sulpicio, mentre stavano sostituendo una serratura di un appartamento di proprietà Enasarco, al momento vuoto. Le verifiche dei militari hanno permesso di appurare che, nei giorni scorsi, il gruppetto si era già introdotto abusivamente all'interno dello stesso appartamento con lo scopo di occuparlo. Per loro è scattata la denuncia per concorso in violazione di domicilio.

