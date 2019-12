Capodanno, lo storico calendario dei Carabinieri è anche per ciechi e ipovedenti

Una versione speciale del calendario storico dedicata alle persone affette da cecità o ipovedenti è disponibile da oggi sul sito dell'Arma dei Carabinieri. Si tratta di un audio racconto introdotto da Paolo Di Paolo e commentato da Margaret Mazzantini che ha anche realizzato i testi dell'opera. Le tavole sono invece state create dal maestro Mimmo Paladino che viene intervistato da Philippe Daverio.



La prefazione è a cura del comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri mentre per quanto riguarda la lettura dei testi dei singoli mesi le voci sono quelle di Mazzantini e di Sergio Castellitto. Il calendario commemora il centenario della prima Medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'Arma e narra l'impegno quotidiano dei carabinieri per le comunità. L'obiettivo del progetto è quello di trasmettere l'attenzione dell'Arma alla protezione e al supporto delle categorie più deboli anche a coloro che non hanno la possibilità di vederne e leggerne il contenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA