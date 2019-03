Roma, da piazza Venezia a via Aurelia sei cantieri da assegnare

La lista dei desideri è lunga e impolverata. Ci sono qualcosa come tredici milioni di euro di gare al palo e sono per lo più opere di risanamento stradale che aspettano da tanto, troppo tempo. Un esempio? Ci sono gare impantanate dai tempi del Giubileo della Misericordia. La Capitale sconta il dramma delle gare bloccate in zone anche molto trafficate e visitate dai turisti che lasciano la città con un'idea e un ricordo di incuria e abbandono totali. Il selciato di Piazza Venezia e largo Ara Coeli, rispettivamente sbocco naturale di via del Corso e anticamera del Campidoglio, dovrebbero essere completamente rifatti. È una gara da circa cinque milioni e mezzo che non parte da anni. Ed è un punto nevralgico del centro storico, una piazza di riferimento.

Un'altra gara finita in disgrazia è la manutenzione straordinaria di via Aurelia e dell'Appia Antica. La situazione più grave riguarda 1,7 milioni destinati alla riqualificazione dell'Appia antica (930 mila euro), ma anche il rifacimento del manto stradale di via della Mercede da via Francesco Crispi a via del Corso (600 mila) e la manutenzione ordinaria del sistema di Videosorveglianza della città (200 mila euro). Quest'ultima è una di quegli interventi particolarmente attesi perché gli occhi elettronici funzionano da deterrente e forniscono ottimi riscontri per chi indaga sui reati che si consumano in zone isolate o di notte.

Sono appalti che nessuno riesce a togliere fuori dal limbo. Nessuno vuole prendersi la responsabilità. E la città resta ferma. Infatti, mentre su piazza Venezia e piazza Ara Coeli (5,6 milioni) la gara è chiusa anche se manca l'aggiudicazione, per gli interventi di riqualificazione su via IV Novembre-largo Magnanapoli-via Cesare Battisti (2 milioni e 630 mila), via Aurelia dalla stazione al Gra (4,4 milioni) e via Baldo degli Ubaldi-via Angelo Emo (1,2 milioni) la procedura si è proprio arenata. E le opere sono finite nel dimenticatoio.

E se succede con sei pezzi di città e tratti di strade tutto sommato limitati le difficoltà non mancano per la manutenzione straordinaria di grandi arterie come via Cristoforo Colombo, via Ostiense, via del Mare, via Mattia Battistini e le corsie preferenziali di via Palmiro Togliatti.

VERDE

E che dire del verde? C'erano, ci sarebbero ancora, due bandi che avrebbero dovuto risolvere la situazione delle potature e degli sfalci. Anche quelli sono finiti nel pantano della burocrazia: vanno avanti passo dopo passo e tra una fase e l'altra sono pasati anche dei mesi. Una gara riguardava il verde orizzontale e l'altra era per il cosiddetto verde verticale, ossia la potatura. L'iter è cominciato nel 2017. Poi si è inceppato, prigionieri del palazzo e delle pastoie burocratiche che tutto fagocitano.



