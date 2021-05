20 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)

125

125



Canta in faccia alla gente senza mascherina nella metro affollata della Capitale per far divertire i suoi follower di TikTok. Succede a Roma, dove nella giornata di ieri un giovane creator di successo ha dato vita ad una performance canora, contraria a tutte le norme sanitarie in tempi di Covid, che ha scatenato la furia dei social. «Se uno vuole fare il clown ok ma magari evitare di infettare gli altri» si legge sotto il post del TikToker.

Blue Whale, un anno e mezzo di condanna per violenza e atti persecutori a una 25enne: spinse ragazzina a ferirsi

Quello ideato da Federico, questo il nome del creator, è un vero e proprio format social intitolato "Le migliori canzoni di Amici sulla gente", ovvero il cantare sulle persone le hit di successo della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. I 2 video ogetto di indignazione hanno generato in poche ore oltre un milione di visualizzazioni. Nelle riprese il ragazzo si mostra in un esibizione canora sui vagoni della metro A e B di Roma, mentre a squarcia gola intona brani di successo. I passeggeri, fortuiti coprotagonisti della scena, sono ripresi nelle loro diverse reazioni. Alcuni fissano increduli il tiktoker, altri accennano ad un sorriso, ma la maggior parte di loro appare invece visibilmente infastidita dall'esibizione non richiesta e poco sicura.

Khaby, tiktoker torinese sfida e supera Mark Zuckerberg in numero di follower: il boss di Facebook risponde al suo video

Le stesse reazioni mostrate dai passeggeri sono scatenate da Federico anche tra gli utenti di TikTok, dove il ragazzo è seguito da più di 68mila follower. Qui alcuni si mostrano divertiti dall'incosciente esibizione del giovane, ma i più si dicono indignati per la superficilità del creator. «Almeno mettiti la mascherina» si legge, «si ma la mascherina giù no» e ancora «Tira su la mascherina in mezzo alla gente magari», scrivono.

Quello di ieri è però solo l'ultimo dei moltissimi casi di giovani creator disposti a mettere da parte le regole del vivere civile per poter riscuotere successo sui social. Una tendenza, quella della ricerca del gradimento e attenzione a tutti i costi che, nata come proiezione verso il prossimo, rischia, come in questo caso, un implosione egocentrica che può mettere a repentaglio la sicurezza altrui.