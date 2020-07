Qualcuno le ha tagliato la gola ed ora lei è ricoverata in gravi condizioni. Misteriosa aggressione, ieri sera, verso le 22, ad una donna bosniaca di 40 anni all’interno del campo regolare di via Candoni, alla Magliana. La vittima, sarebbe stata avvicinata per rapina e poi lo sconosciuto l’ha accoltellata alla gola ferendole parzialmente la trachea. Sono accorsi al campo la polizia ed un’ambulanza del 118. La nomade era stesa a terra e respirava a fatica. E’ stata trasportata d’urgenza al San Camillo dove è stata operata. E’ la polizia a fare l’indagine.

«E’ stato uno sconosciuto che ha agito per rapinargli le collane e gli anelli», ha detto il marito alla polizia. Pochi dubbi che l’aggressore sia anche lui nomade e abiti negli stessi moduli abitativi della vittima. Più volte, nel campo alla Magliana, sono capitati risse e ferimenti anche a colpi di pistola fra le varie etnie che lo popolano. Recentemente il campo di via Candoni è stato al centro di polemiche politiche per tutta una serie di danneggiamenti alle vetture Atac del deposito che si trova vicino. Addirittura sono stati dati alle fiamme autobus con l’intenzione di rubare il rame.

