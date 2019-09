Roma, camion inchioda per evitare lo schianto: valanga di fango sulle auto

Una valanga di fango riversata su un'Audi e sull'asfalto della via Cristoforo Colombo in direzione Eur, a Roma. È successo questa mattina quando un autobus dell'Atac che si è immesso su una delle arterie principali della Capitale ha costretto un'auto a inchiodare. Alle sue spalle sopraggiungeva un camion che trasportava fango.



Il mezzo pesante ha frenato a sua volta con forza e il peso del fango ha strappato i teloni finendo sul tetto della vettura di fronte a lui e sulla strada. Tanta paura per l'automobilista dell'Audi, fortunatamente illeso. Traffico in tilt invece sulla Cristoforo Colombo con la auto in coda fino a San Giovanni.

Ultimo aggiornamento: 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA