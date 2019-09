Roma, il camion dell'Ama rimane incastrato in un albero e tira giù il ramo

È uno scontro tra titani quello che si è consumato questa mattina all'alba nelle strade di Roma. Protagonisti: un camion dei rifiuti dell'Ama e un albero di pino che invade la carreggiata, due delle eterne “piaghe” della Capitale. La strada è troppo stretta a causa di un cantiere, il camion tenta di passare ma rimane incastrato tra i rami dell'albero. Prova a tornare idietro, poi fa di nuovo marcia avanti, ma niente: non riesce a sbloccarsi. A un certo punto l'autista del mezzo prova anche ad aprire la portiera del lato guidatore per allargare farsi largo tra le transenne del cantiere senza ottenere grossi risultati. L'unica possibilità è schiacciare l'acceleratore: vada come vada.

E infatti la situazione peggiora. L'autista dà gas e dopo uno strappo secco tira via un grosso ramo dell'albero che rischia di travolgere uno scooter parcheggiato sul marciapiede lì di fianco, causando per fortuna soltanto qualche lieve graffio. Grande spavento per i residenti che, svegliati da un tonfo sordo e dai clacson delle automobili che intanto cominciavano a incolonnarsi dietro al camion dell'Ama, sostengono che l'albero non aveva dato finora segni di cedimento. Dopo mezz'ora i resti del ramo caduto sono stati rimossi e la zona è stata ripulita.



Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA