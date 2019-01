Roma, cambio al vertice di "Strade Sicure": i Granatieri cedono il comando alla brigata "Sassari"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio al vertice dell'operazione “Strade Sicure”. La brigata “Granatieri di Sardegna”, che nell'ultimo anno e mezzo ha garantito la sicurezza anche nelle strade della Capitale, oggi ha ceduto il comando del raggruppamento “Lazio-Abruzzo” alla brigata “Sassari”.Un avvicendamento necessario per permettere alla Brigata “Granatieri di Sardegna”, impiegata da quasi 19 mesi nell’operazione, di avviare l’approntamento per un futuro impiego in teatro operativo estero.Il generale di brigata Diego Fulco, comandante dei “Granatieri di Sardegna” ha ringraziato tutto il personale dipendente ha concluso con un saluto a tutti gli uomini e le donne del raggruppamento evidenziando la loro professionalità, competenza e le motivazioni che li hanno contraddistinti. «A voi va il mio riconoscimento sincero per quanto avete fatto per l’Esercito in tutte le occasioni in cui siete stati impegnati facendomi sentire orgoglioso di essere il vostro Comandante».Durante i 19 mesi di attività sul territorio, la Brigata “Granatieri di Sardegna” ha ottenuto risultati di assoluto rilievo tra i quali emergono: il sequestro di circa 40 kg di droga, l’effettuazione di quasi 600 fermi, l’identificazione e controllo di oltre 30mila persone, il controllo di oltre mille veicoli, il sequestro di 22 armi e 14 veicoli.I militari del raggruppamento “Lazio Abruzzo” hanno contribuito in maniera costante a rendersi sempre più un punto di riferimento per i cittadini romani e per i turisti per problematiche quotidiane come malori, incidenti stradali o accidentali fino al salvataggio di un neonato che stava soffocando, allertando immediatamente i soccorsi ed effettuando manovre disostruttive grazie soprattutto alle nozioni di primo soccorso in possesso dei militari.La brigata “Sassari”, comandata dal Generale di Brigata Andrea DI STASIO, di stanza in Sardegna assumerà la responsabilità del Raggruppamento Lazio e Abruzzo per i prossimi 6 mesi fino a giugno 2019.