Roma, calci e insulti razzisti al tassista indiano, arrestati due fratelli spacciatori. È caccia al terzo complice

Assalto al tassista. Non hanno avuto scrupoli i tre ragazzi che a bordo di un'auto presa a noleggio hanno costretto un tassista a fermarsi e a scendere dall'auto a furia di calci e pugni, dopo avergli rubato l'incasso giornaliero e il cellulare. È iniziato tutto con un inseguimento in via Satrico. I ragazzi a bordo di un'auto, hanno tagliato la strada al tassista, gli si sono affiancati insultandolo e, dopo aver percorso contromano Circonvallazione Appia, sono riusciti a raggiungerlo in Piazza Finocchiaro Aprile, dove l'uomo, 57 anni, è stato costretto a fermarsi in prossimità di un semaforo rosso. I tre ragazzi hanno iniziato a prendere a calci e pugni il taxi, per poi aggredire anche l'autista tirandolo a forza, fuori dall' auto. La vittima è stata anche insultata con epiteti razzisti. Ad avviare le indagini, nella immediatezza del fatto, la pattuglia del commissariato San Giovanni che, grazie ad un video acquisito da un passante, è riuscita a risalire alla targa della macchina utilizzata per la rapina.Scoperto che l'auto era stata noleggiata, gli agenti sono risaliti all'identità del noleggiatore e hanno iniziato a seguirne gli spostamenti. Individuata l'auto in via Praia a Mare in prossimità di un hotel, gli agenti sono riusciti a rintracciare due degli aggressori, due fratelli D.L. di 19 anni e D.M di 18 anni. All'interno della loro stanza i poliziotti hanno sequestrato un panetto di hashish, mentre all'interno della vettura, è stato trovato un secondo panetto di hashish e uno di marijuana, nonchè il cellulare rapinato.Nel prosieguo delle indagini, nell'abitazione dei due fratelli, gli agenti hanno sequestrato oltre 15 barattoli contenenti fertilizzante minerale per un peso complessivo di quasi 5 KG, un estrattore di fumo e altri panetti di hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 1173 grammi. Inoltre, dall'analisi dei cellulari dei due ragazzi, gli investigatori hanno trovato numerosi messaggi che facevano riferimento all'attività di spaccio e foto di un'ingente somma di denaro. Pertanto, alla fine di effettuare approfonditi accertamenti, i due fratelli sono stati sottoposti al fermo per i reati di rapina con l'aggravante dell'odio razziale e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per rintracciare il terzo rapinatore.