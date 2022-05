Un uomo di 59 anni è morto oggi pomeriggio a Roma. È caduto a terra per un malore e ha sbattuto la testa sulla serranda di un negozio. È morto così, intorno alle 17:20. È successo in via Antonio Roiti, in zona San Paolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e il personale del 118, che ha però potuto soltanto constatare il decesso del cinquantenne. Il corpo è stato quindi affidato al medico legale.