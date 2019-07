Roma, cade albero a Testaccio e colpisce scooter parcheggiati

Ancora alberi caduti a Roma. È successo questa sera, poco prima delle 21, quando un albero è caduto in via Giovan Battista Bordoni, nel quartiere Testaccio, colpendo alcuni scooter parcheggiati. A delimitare la zona sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Non si registrano feriti. Si è trattato di un piccolo albero che non ha condotto a nessuna conseguenza grave. È il secondo crollo in pochi giorni: soltanto sabato un albero di grandi dimensioni è caduto in piazza Re di Roma colpendo dei fili elettrici ma senza gravi conseguenze data l'ora del crollo, le 6 di mattina.

