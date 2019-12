Cadavere carbonizzato sotto un viadotto a Fidene: la polizia cerca due persone

Una morte atroce. Avvolto dalle fiamme vicino un letto sotto un viadotto a. Da capire se si tratta di un. Verso le 21 laha rinvenuto il corpo carbonizzato di uno sconosciuto su un tratto di via Brodolino. Quando sono intervenuti gli agenti hanno capito che non c'era nulla da fare.C'era il corpo di un uomo completamente deturpato dalle fiamme. Il teatro della tragedia è quello tipico dei senza fissa dimora. Sono stati trovati tre letti sotto un viadotto. Ma delle altre due persone che probabilmente dormivano assieme alla vittima nessuna traccia. Sembrerebbe che non sia stato rivenuto nessun braciere che avrebbe potuto dare vita alle fiamme. Indaga la polizia.