Roma, canneto in fiamme: trovato un uomo morto vicino alle baracche

Un uomo è stato trovato morto dalla polizia vicino ad alcune baracche, a ridosso della ferrovia a via di Casal Bertone. Secondo una prima ricostruzione, intorno all'1.30, il canneto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e gli agenti del commissariato San Lorenzo e delle Volanti. Sono in corso i rilievi della Scientifica per chiarire le cause del rogo. Durante il sopralluogo la polizia ha trovato la vittima e i resti di due baracche. Ultimo aggiornamento: 10:26