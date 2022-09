Roma, caccia al tesoro per le vie del centro con premi e tanta solidarietà: al via l'iniziativa di Sos Villaggi per bambini

Hai mai pensato di trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’avventura per le vie del centro storico di Roma? Un sogno di grandi e bambini che sarà presto possibile, grazie all’iniziativa organizzata a favore di SOS Villaggi dei Bambini: una vera caccia al tesoro, alla scoperta di tesori e segreti, per le vie della capitale.

Il programma

L’iniziativa che si rivolge a famiglie, amici e bambini, è in programma sabato 24 settembre alle ore 14:30 con appuntamento in Largo Agnesi (vicino alla fermata della Metro Colosseo).

Il gioco, della durata di circa 3 ore, avrà inizio alle ore 15:00 per terminare intorno alle 18:00. Si potrà partecipare in squadre composte da massimo 5 persone. É prevista una donazione di iscrizione a partire da 25 euro a persona, sia per adulti che per bambini. Le iscrizioni possono essere effettuate online fino al 22 settembre su https://www.sositalia.it/caccia-tesoro oppure il 24 settembre direttamente al punto di ritrovo della caccia al tesoro.

L'accoglienza dei partecipanti, con la consegna kit di gara, avrà luogo a partire dalle ore 14.30. Sarà necessario esibire la mail di conferma di partecipazione ricevuta al momento dell’iscrizione.

A tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione e alla squadra vincitrice verrà assegnato un premio.

Il ricavato delle iscrizioni contribuirà a sostenere le attività e ai progetti di SOS Villaggi dei Bambini in Italia.

L'associazione

SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata da oltre 70 anni nel sostegno di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. Lavora con le famiglie d’origine per prevenire le crisi che ne causano la separazione e offre accoglienza di tipo familiare ai bambini che sono privi di cure adeguate. È presente in 138 Paesi e territori, dove aiuta oltre 1 milione di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. In Italia promuove i diritti di oltre 39.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 700 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino, Crotone e Milano.