Roma, rompe con un pugno il vetro di un bus: denunciato

Mezzi pubblici sempre più nel mirino, Non solo l'incubo degli incendi che si ripetono con troppa frequenza ma anche della rabbia o di raptus di follia. Come in centro a Roma dove un passeggero è sceso dal mezzo pubblico e, senza un motivo, ha infranto con un pugno il vetro di un finestrino. A quanto ricostruito, un romano di 45 anni che era a bordo di un bus della linea 62 sceso a piazza San Claudio ha rotto senza motivo con un pugno il vetro di un finestrino e si è poi allontanato. L'autista ha dato così l'allarme. Sul posto i carabinieri di San Lorenzo in Lucina che dopo accertamenti ha rintracciato l'uomo, riconosciuto anche dal conducente del bus. Il 45enne è stato denunciato per danneggiamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA