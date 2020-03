Un altro autobus in fiamme questa mattina, a Roma. Per ragioni ancora da accertare su una vettura della linea 791, in servizio lungo viale Marconi, si è sviluppato un incendio: il fuoco ha interessato parte del mezzo. Non ci sono stati problemi per i passeggeri (pochi), che sono riusciti a scendere prima che si scatenasse l'incendio grazie all'intervento dell'autista.

Ultimo aggiornamento: 12:19

