Roma, bus in fiamme in Centro: fumo e paura davanti al Ministero della Marina

Bus in fiamme in pieno Centro a Roma. Un incendio si è sviluppato su un mezzo dell'Atac davanti al Ministero della Marina, su via Flaminia, a pochi passi da piazza del Popolo. Paura tra i passanti, che hanno visto una colonna di fumo svilupparsi dal veicolo. Non si conosce ancora se ci sono feriti tra le persone che trasportava l'autobus.

