Roma, panico sul bus Atac per una rissa tra stranieri ubriachi: un uomo in ospedale in codice rosso

Caos su un bus Atac ieri sera a Roma, poco prima della mezzanotte, quando all'interno del mezzo è scoppiata una rissa tra ragazzi stranieri ubriachi in mezzo ai passeggeri all'altezza di via Nazionale, all'angolo con via Torino.

L'autista ha chiamato il 112 e sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Centro che hanno denunciato i cinque stranieri, di età compresa tra i 19 e 30 anni per rissa e lesioni. Uno di loro è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e condotto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

La lite era iniziata in piazza Indipendenza

Dalla prima ricostruzione pare che i cinque uomini, tutti in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, abbiano iniziato a litigare per motivi ancora poco chiari in piazza Indipendenza. La lite sarebbe proseguita fino a piazza della Repubblica, dove sono saliti sul bus continuando la rissa.