Roma, autobus Atac prende fuoco in via Tuscolana: nessun ferito. «Mezzo in servizio da 17 anni»

Un autobus della linea 506 dell'Atac ha preso fuoco alle 7.30 di questa mattina in via Tuscolana, a Roma, all'altezza del civico 1.207. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto le pattuglie della polizia locale del VII Gruppo Tuscolano, che hanno messo in sicurezza l'area e fornito ausilio ai passeggeri fatti prontamente scendere dall'autista al primo segnale di fumo. Allertati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

In corso le verifiche anche su eventuali danni a uno stabile che si trova nelle vicinanze della strada dove è avvenuto l'incendio. A causa della presenza di gasolio sulla strada, la polizia locale ha dovuto procedere alla momentanea chiusura della carreggiata di via Tuscolana in direzione centro.

Su questa linea, la 506, sono già accaduti episodi di incendio. L'ultimo è successo in via Casilina.

«Per ragioni da accertare intorno alle 7.30, si è sviluppato un incendio su un bus della linea 506 che era in servizio lungo via Tuscolana. Non ci sono stati problemi per le persone. Atac ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. La vettura era in servizio da quasi 17 anni». Lo comunica in una nota Atac.

