Venerdì 20 Agosto 2021, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 09:10

Tre autobus Atac sono andati a fuoco stanotte nel deposito di via della stazione di Grottarossa (Roma nord). Si tratta di un incendio che ha coinvolto tre bus di linea ed è successo intorno alle 4.30.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Tomba di Nerone. Da una prima ricostruzione, non si esclude che le fiamme siano partite da un bus parcheggiato nel piazzale e abbiano coinvolto due mezzi che si trovavano accanto. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause.