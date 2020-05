Roma, un altro bus in fiamme. Un uomo in ospedale, chiusa Galleria Giovanni XXIII. Atac: «Era in servizio da 16 anni»

Ancora un bus in fiamme a Roma e paura all'alba: è successo questa mattina, intorno alle 6. A a causa del fumo è stata chiusa, in entrambe le direzioni, la Galleria Giovanni XXIII (già chiusa per un lungo periodo per manutenzione). Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono presenti diversi gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità. Un uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Gemelli perché, dopo aver abbandonato la sua auto nella galleria invasa dal fumo dopo l'incendio dell'autobus (linea 46 Atac), è uscito a piedi ed è rimasto intossicato. Illeso il conducente.

A bordo dell'autobus non c'erano passeggeri. Lo rende noto l'Atac, la municipalizzata capitolina dei trasporti, precisando che l'autista del mezzo, della linea 46, ha provato a spegnere le fiamme mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. «L'autobus - spiega Atac - era in servizio da 16 anni. Quello di oggi è il secondo caso di incendio distruttivo di una vettura nel 2020. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i casi di incendio distruttivi sono diminuiti del 50%. Rispetto al 2018, i casi complessivi di incendio sono diminuiti dell'80%».



