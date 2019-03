Roma, cade in una buca e si frattura il malleolo. Causa al Comune: «Impossibile evitarla»

Cade in una buca e si frattura il malleolo, lasciandolo l'opedale con 40 giorni di prognosi. Ma stavolta - denuncia il Codacons - la buca presente sul marciapiedi era coperta di foglie e quindi non visibili. Il riferimento è alla posizione assunta di recente dal Campidoglio. «Abbiamo deciso di assistere legalmente la donna in una nuova azione risarcitoria contro il Comune di Roma, finalizzata ad ottenere l’indennizzo per i danni morali e materiali subiti - spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi - Nel caso specifico non valgono le assurde e ridicole tesi difensive sostenute finora dall’Avvocatura capitolina, secondo cui spetta al cittadino evitare voragini e dissesto stradale, perché la buca in questione era ricoperta da foglie per cui totalmente invisibile e impossibile da evitare per chiunque si trovasse a percorrere il marciapiede. La signora potrà anche depositare una denuncia penale contro il Comune per comportamento doloso, in quanto il Codacons aveva più volte inviato segnalazioni all’amministrazione circa la mancata raccolte delle foglie sulle strade della capitale».

L'incidente risale al 23 febbraio. R. C. percorreva con il marito via Astura, in zona Piazza Tuscolo - racconta il Codacons - quando il piede finisce in una profonda buca presente sul marciapiede provocando la rovinosa caduta della signora. Il marito la aiuta a rialzarsi e la riporta subito a casa, ma nelle ore successive la caviglia della donna inizia a gonfiarsi provocando dolore acuto e un versamento di sangue violaceo. R.C. viene così portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata dove le viene riscontrata una frattura composta al malleolo destro e tumefazioni ed escoriazione al ginocchio. La prognosi sarà di 40 giorni, con l’applicazione del gesso sull’intera gamba e il conseguente ricorso a stampelle e sedia a rotelle, accessori che la signora è stata costretta ad acquistare con spese non indifferenti.

