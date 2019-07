Roma, cade sulle strisce a Ponte Milvio: «Colpa di una buca coperta dalla vernice»

Doveva essere una mattinata come le altre, con le piccole abitudini che scandiscono la giornata. E invece la signora Emilia ieri mattina si è ritrovata al pronto soccorso del Policlinico Gemelli con una vistosa ferita sopra l'occhio sinistro, dove è stata tenuta in osservazione data la sua età: 90 anni il prossimo novembre.

Erano da poco passate le otto, l'anziana è stata tradita da un avvallamento in piazzale di Ponte Milvio mentre attraversava la strada. Oltre al danno, la beffa: stava camminando sulle strisce rifatte da poco, che in qualche modo rendono meno visibili le irregolarità del manto stradale. La donna è rovinata in terra, fortunatamente in quel momento c'erano alcune pattuglie dei vigili impegnati a regolare il traffico.

La caduta è avvenuta proprio nell'attraversamento centrale, che dal civico 10 va in direzione del 46. C'era un dislivello di mezzo centimetro si è ricostruito a tre metri e quaranta dal marciapiedi.

IL SOCCORSO

Gli agenti del Gruppo Cassia sono stati i primi a intervenire per prestare soccorso alla signora Emilia, pochi minuti dopo sono arrivati i soccorsi del 118. L'anziana è stata tranquillizzata, poi la corsa in ospedale, dove è stata ricoverata in codice giallo. Ieri sera nel punto in cui è avvenuto l'incidente era ancora visibile una macchia di sangue. La figlia della signora, che lavora come libera professionista a Milano, si è precipitata a Roma per assistere la madre. «Stava andando al caffè Ponte Milvio per fare colazione, ha messo il piede nell'avvallamento, ha perso l'equilibrio e nella caduta ha sbattuto il viso in terra», ha spiegato la donna, che ieri sera alle 22 era ancora al pronto soccorso. «Non so se faremo una denuncia o meno. Ora la cosa più importante è la salute di mia madre. Stiamo cercando di capire se abbia avuto anche un malore mentre attraversava», ha aggiunto. Un incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, ma che riaccende i riflettori sullo stato delle strade capitoline. Il piazzale è pieno di irregolarità, piccoli dossi, tratti di strada rattoppati con colate d'asfalto. E ci si chiede come stia procedendo il Piano strade del Comune. L'incidente di ieri fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, ma a sentire i residenti i rischi sono dietro ogni angolo di strada.

I RISCHI

«Qui a piazzale di Ponte Milvio non si capisce perché hanno rifatto le strisce solo su tre attraversamenti, dimenticandosi degli altri. Io ho 78 anni, il rispetto verso il codice della strada degli automobilisti romani lo conosciamo tutti. Prima o poi qualche pedone finirà sotto una macchina», è il ragionamento del signor Aldo. «Il punto dove è caduta la signora lo conosco, per paradosso se ci fosse una bella buca sarebbe molto meglio. Invece il manto stradale è pieno di piccole irregolarità, se uno non ci sta attento rischia di farsi male, come è successo in mattinata alla signora», ha spiegato Rosa, pensionata e residente del quartiere. In serata la piazza cambia completamente, assediata dal traffico e animata dai tanti locali che animano la movida di Roma Nord.

«Mi hanno raccontato dell'incidente», ha spiegato un ragazzo che lavora in un chiosco che prepara macedonie di frutta fresca. «Io non c'ero, però posso dire che al mattino il quartiere è completamente diverso, molto tranquillo», ha poi concluso. E in effetti anche uno dei ragazzi che lavora al bar dove la signora Emilia fa abitualmente colazione, ha ragionato: «La sera siamo invasi da ragazzi e ragazze, ma l'età media qui in zona è molto alta. Io faccio il turno di pomeriggio, ma so che alla mattina da noi vengono soprattutto anziani». Persone fragili, che non dovrebbero correre il rischio di spezzarsi un femore, o peggio, durante una banale passeggiata.

