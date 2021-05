12 Maggio 2021

di Michela Allegri

(Lettura 2 minuti)







Prometteva soldi facili, convinceva i suoi clienti a farsi prestare soldi dalle banche, ad accendere mutui e finanziamenti, e poi a versare il denaro in un fondo di investimento vantaggiosissimo. Ma era tutto un imbroglio. Un raggiro, secondo la procura di Roma, che avrebbe permesso a Katia De Angelis, titolare della Immobiliare Financial Credit e che si accreditava come broker, di intascare più di un milione di euro. Una volta ottenute le somme, inoltre, la De Angelis avrebbe vessato le vittime, pretendendo sempre più pagamenti. Almeno trenta le persone truffate, tra le quali nove dipendenti dell'Atac, uno della Regione Lazio e una signora che ha denunciato di avere affidato alla donna 600mila euro in contanti. Ora per la consulente finanziaria, arrestata nel 2019, diventa più vicino il processo: il pm Andrea Cusani ha chiuso le indagini e si appresta a firmare una richiesta di rinvio a giudizio che catapulterebbe la De Angelis sul banco degli imputati con le accuse di truffa, esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio e anche estorsione.

All'interno dell'Immobiliare Financial Credit srl, in zona Tuscolano, l'indagata avrebbe svolto senza titoli l'attività di broker. Avrebbe convinto le vittime ad attivare prestiti e finanziamenti presso gli istituti bancari che, a suo dire, si sarebbero pagati da soli con l'iscrizione a un fondo speculativo da lei effettuata. Quando i clienti hanno iniziato a rendersi conto del raggiro hanno chiesto spiegazioni. E la donna, secondo l'accusa, li avrebbe minacciati: prima avrebbe detto di essere pronta ad agire legalmente contro di loro, poi avrebbe paventato la possibilità di screditarli, o di farli parlare con i suoi soci «con il bastone di ferro», hanno denunciato alcuni clienti. Le vittime hanno perso dai 10mila ai 600mila euro, come nel caso di una donna di 78 anni, che ha raccontato agli inquirenti di essere stata derubata per anni e di avere perso i risparmi di una vita. Di fronte alle rimostranze delle persone raggirate, la broker sarebbe passata alle maniere pesanti: avrebbe detto che non conveniva danneggiare gli interessi di terzi investitori del fondo - si legge nel capo di imputazione - descritti come «persone non tenere, che non giocano». E ancora: la De Angelis avrebbe minacciato «di agire a livello legale e a livello non legale» e di chiamare «persone poco raccomandabili». Ad una cliente che aveva investito con lei circa 150mila euro, avrebbe detto che le avrebbe «portato via la casa e tutti i suoi beni» e che «le avrebbe mandato gli zingari per un regolamento di conti».

