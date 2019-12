Roma, botte e minacce di morte alla compagna: arrestato

Botte e minacce di morte. Un incubo appena finito quello di una donna, originaria della Sierra Leone e residente a Roma, che subiva maltrattamenti e vessazioni dal compagno 35enne della Nigeria. L'uomo ora è finito in manette per maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni aggravate nei confronti della compagna. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Flaminio Nuovo diretto da Massimo Fiore si sono interessati al caso dopo la denuncia presentata dalla vittima lo scorso ottobre. In quella occasione i poliziotti erano intervenuti presso la casa della donna dopo che un testimone aveva sentito delle urla provenire dalla strada. All'arrivo degli agenti il 35enne però si era dato alla fuga ma la vittima dopo le cure in ospedale aveva denunicato di essere stata aggredita dal compagno che con una mano la teneva per il collo e con l'altra brandiva un coltello da cucina e la minacciava urlando «se chiami la Polizia ti ammazzo». L'uomo le aveva anche derubato il portafoglio con due carte di credito e i documenti personali.

Alla donna sono state diagnosticate escoriazioni multiple e contusioni all'arto superiore sinistro. Ma non era finita. Dopo alcuni giorni una nuova segnalazione giunge al Nue: questa volta a chiamarli è il coinquilino della vittima per comunicare che l'aggressore era di nuovo sotto casa e che stava dando in escandescenze. Arrivati sul posto i poliziotti del commissariato, nel tentare di tranquillizzarlo, sono stati aggrediti a loro volta. Bloccato, il 35enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Successivamente, sentita la vittima sono emersi i soprusi e le violenze e quindi la Procura ha emesso a carico del 35enne un ordine di esecuzione per la carcerazione ma, nel frattempo, l'uomo si era dato alla latitanza. Rintracciato a Crotone, grazie all'ausilio della Squadra mobile del posto, il 35enne è stato arrestato e condotto presso il carcere calabrese.

