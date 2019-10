Roma, boom di presenze, Roseto comunale aperto nel weekend

Boom di presenze al Roseto comunale, disposta apertura straordinaria. Visto il grande successo riscosso presso il pubblico in occasione dell'apertura autunnale del Roseto comunale per la rifiorenza, il giardino sarà aperto in via straordinaria nei giorni del prossimo fine settimana, da venerdì a domenica 3 novembre. È quanto fa sapere il Campidoglio. Il parco ai piedi dell'Aventino ospita una ricca collezione di rose botaniche che consente al visitatore di ripercorrere l'evoluzione di questa straordinaria pianta e, nella parte bassa del giardino, custodisce le rose moderne protagoniste del Premio Roma che si svolge ogni anno nel mese di maggio. Il Roseto è curato dai tecnici del dipartimento Tutela ambientale, disponibili a rispondere a domande e curiosità dei visitatori.

«L'apertura autunnale del Roseto in occasione della seconda fioritura è stata, quest'anno, particolarmente gradita ai cittadini e ai turisti che hanno affollato il parco. Per offrire ai tanti che vorranno ancora trascorrere qualche momento tra le splendide fioriture - ha annunciato l'assessora alle politiche del verde, Laura Fiorini - abbiamo deciso di riaprire i cancelli di questo gioiello romano curato con passione e competenza dagli operatori del Servizio giardini di Roma Capitale». Nei tre giorni di apertura straordinaria, il Roseto comunale, ad ingresso libero e gratuito, sarà aperto con orario continuato dalle ore 9 alle ore 17.

Roma, riapre il roseto comunale: ecco le date e gli orari per vedere la fioritura di ottobre

Aperto il Roseto Comunale (foto Paolo Caprioli/Ag.Toiati)

