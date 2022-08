Roma, al via la bonifica dell'area di Centocelle andata a fuoco. Gualtieri: «L'amministrazione c'è, stop degrado»

È partita la bonifica di cinque ettari dell'area dell'ex campo rom a ridosso del Parco di Centocelle dopo l'incendio del 9 luglio scorso. Stamattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accompagnato dall'assessora all'Ambiente e Rifiuti, Sabrina Alfonsi, dai presidenti dei Municipi V e VII, Mauro Caliste e Francesco Laddaga, ha effettuato sopralluogo per verificare le prime rimozioni di rifiuti a partire dall'incrocio su viale Palmiro Togliatti, nelle vicinanze degli autodemolitori andati in fiamme. L'intervento, per cui il Campidoglio ha stanziato 200 mila euro, sarà svolto da due squadre di Ama, ciascuna composta da 25 operatori, e durerà 45 giorni.

«L'indispensabile processo» avviato con i municipi e l'Assessora «ci permette di affrontare un'enorme questione che si trascina da anni. Un'indecenza. Questo primo lavoro porta alla rimozione di 400 tonnellate di rifiuti combusti in 45 giorni, abbiamo stanziato quasi 200 mila euro, e i lavori li sta realizzando Ama con 2 squadre dedicate in un terreno privato che arriva fino alla area ancora non presa in carico dall' assessorato all'ambiente. Successivamente procederemo in profondità e dall'altro lato». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine dell'avvio degli interventi di bonifica del Parco Centocelle, area dell'incendio, assieme all'assessora Sabrina Alfonsi, e ai minisidaci Mauro Caliste e Francesco Laddaga. «Ai residenti diciamo che l'amministrazione c'è, interveniamo sul degrado. Questa per noi è una priorità per superare una grandissima difficoltà e trauma», ha aggiunto Gualtieri.