Roma, gettano bombole di gas nel cassonetto: due denunciati

Fermati da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale mentre smaltivano una partita di rifiuti speciali gettandoli nei cassonetti riservati alla raccolta della carta: due cittadini italiani, P.S. e F.T., sono stati denunciati per raccolta, trasporto e smaltimento illeciti di rifiuti speciali pericolosi.



Gli agenti del reparto operativo coordinamento e supporto del Comando generale della Polizia Locale, durante un servizio di controllo nella zona di Tor Tre Teste, hanno notato due persone intente a disfarsi di alcuni rifiuti, tipo bombole, prelevandoli da un veicolo Piaggio Ape e gettandole all'interno di un cassonetto destinato alla raccolta differenziata della carta e del cartone. La pattuglia, dopo aver identificato i due uomini, ha accertato la presenza di 23 serbatoi sotto pressione (qualificate poi come « bombole a pressione Park»), per un peso complessivo di circa 160 kg di rifiuti.



Nel corso delle verifiche gli agenti hanno constatato anche l'assenza delle autorizzazioni necessarie per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, nonchè del formulario di identificazione delle merci trasportate, la cui natura al momento è oggetto di analisi da parte degli organi competenti. Gli agenti, dopo aver fatto rimuovere i rifiuti già gettati nel cassonetto ai responsabili, hanno provveduto al sequestro del veicolo e di tutti i rifiuti speciali pericolosi rinvenuti. I due uomini, di 41 e 38 anni, sono stati denunciati per i reati ambientali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.

