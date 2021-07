Roma, allarme bomba a San Pietro: «C'è un pacco sospetto». Bonificato il Vaticano

Martedì 20 Luglio 2021, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 15:37

Allarme bomba a San Pietro. Alle 12.40 al centralino Polfer, la polizia ferroviaria, è giunta una chiamata: «C'è un pacco sospetto presso il Vaticano». Si temeva la presenza di una bomba. Sono state così inviate l'unità cinofila e gli artificieri che hanno iniziato un controllo del perimetro del colonnato. L'area è stata completamente bonificata e la ricerca ha dato esito negativo: nessun ordigno era presente. Falso allarme. Il Vaticano ha riaperto alle 14.12, dopo che era stato chiuso per quasi due ore.

