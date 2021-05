Roma, folla nelle piazze della movida e lancio di una bomba carta contro i vigili

Bomba carta contro i vigili a Roma. È accaduto ieri sera a Piazza di Santa Caterina della Rota, vicino Campo de' Fiori. Dove la Municipale è intervenuta per far rispettare le misure anti Covid, visto che circa 300 giovani si erano radunati nella piazza al centro della Capitale, con tanto di musica al seguito. Ma all'arrivo degli agenti i ragazzi hanno tirato contro le forze dell'ordine diversi oggetti e una bomba carta.

APPROFONDIMENTI LAZIO Ariccia, studente di 14 anni si uccide gettandosi dal ponte: forse... OMAGGIO Ostia, domenica in edicola con "Il Messaggero" la mappa... ROMA Strage di Capaci, il 23 maggio la celebrazione #PalermoChiamaItalia:... NEWS Roma, tensione a Montecitorio tra forze dell'ordine e...

Roma, vietato il sit-in di Forza Nuova ma il Centro oggi a rischio caos

Roma, la rivolta al Tiburtino e il coraggio delle mamme: denunciare i figli per salvarli

<h2>Le chiusure</h2>

Per riportare la situazione alla calma è scattato l'isolamento temporaneo dell'area. In corso gli accertamenti per risalire ai responsabili. Altre chiusure, causa affollamenti, sono scattate a Piazza Bologna, a Piazza dell'Immacolata, Largo degli Osci e a San Lorenzo. Qui una folla si è radunata nel parco dello Scalo. A Piazza San Calisto, durante i controlli, due ragazzi, invitati ad indossare la mascherina, si sono rivoltati contro gli agenti e uno di questi, italiano di 20 anni, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA