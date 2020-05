Virus, Solo 19 nuovi casi a Roma e 39 in tutto il Lazio: l'epidemia frena

Solo 19 nuovi casi positivi a Roma . 38 i nuovi positivi se si considera tutto il Lazio. Neppure un positivo nelle province di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina. I dati di oggi sono tra i migliori da quando è iniziato il lockdown, anche se bisogna continuare a essere prudenti: questi numeri non fotografano la situazione delle riaperture del 4 maggio, i cui effetti vedremo solo tra una decina di giorni. I decessi in totale sono stati 5.

Resta comunque la certificazione che la situazione è migliorata e i sacrifici dei romani che hanno rispettato il lockdown e del personale sanitario che si è battuto in prima linea non sono stati vani. La speranza è che i numeri vadano a consolidarsi nei prossimi giorni, ma oggi l'incremento è appena dello 0,5 per cento. Alcuni esempi: nell'Asl Roma 1 «8 nuovi casi positivi. 42 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare» spiegano in Regione. Nell'Asl Roma 2 appena due casi, nella 3 sono 9. Bene anche le Asl della provincia, sempre a quota 19, ma sono morte due donne di 75 e 83 anni. Nessun caso nelle altre province e nessun morto.

Spiega l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato: «Oggi i guariti sono 119, il triplo dei casi positivi. E diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, sono meno di 90. Ora però serve massima prudenza anche nella fase 2».

