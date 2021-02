Covid Lazio, il bollettino. D'Amato: «La variante inglese si affaccia nel Lazio»

La variante inglese sta facendo sentire pesantemente la propria presenza in Italia. In alcune zone, come a Pescara, c'è un'impennata di contagi, ora il contagio è arrivato anche nel Lazio. «Nella nostra regione si è cominciata ad affacciare, con una presenza non importante come in altre regioni, la variante ingelese- dice l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato in commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio - allo stato attuale bisogna mantenere ancora alta l'attenzione rispetto alla circolazione del virus, seppure alcuni indicatori siano in lieve diminuzione».

APPROFONDIMENTI VACCINI Coronavirus, parte la vaccinazione di massa anche a Terni con gli... L'ALLARME Varianti Covid, Galli: «Ho il reparto invaso, a breve avremo... ROMA Variante inglese, l’Iss chiede il giro di vite. Gelmini:... ROMA Vaccino, Ue: ok più veloci e siti produttivi anche in Italia FAQ Variante inglese, cos'è e perché è... IL CASO Covid, dita in cancrena amputate. Studio choc: nuova manifestazione... LO STUDIO Covid, dopo 3 ore il virus muore sulle superfici di carta: ecco i... LE DICHIARAZIONI Lockdown, bufera su Ricciardi. Il consulente di Speranza: «Do...

Allarme varianti, rischio lockdown totale? Esperti divisi

Campania, variante da due settimane

«A inizio febbraio abbiamo cominciato lo screening in rete con l'Istituto Superiore di Sanità per la variante inglese. Avevamo una incidenza del 7%, ora dal report di ieri il dato è del 20%». Lo afferma Luigi Atripaldi, direttore del dipartimento di biochimica clinica e microbiologia dell'Ospedale dei Colli di Napoli, che comprende il Monaldi e il Cotugno. «Siamo in una rete nazionale - spiega - e abbiamo la possibilità di sequenziare tutto il genoma del virus, per così individuare la variante inglese e anche altre possibili varianti che sono anche più pericolose. È chiaro che il dato di crescita è molto forte e quindi il contenimento è davvero necessario».

Nuova variante in 10 Paesi. «B1525 è preoccupante», usa la stessa mutazione della sudafricana

Variante inglese a Bologna nel 20-30% dei casi

«Abbiamo riscontrato la presenza di casi di variante inglese, accertati prima dai nostri laboratori e poi confermati dal laboratorio regionale. Stimiamo che ormai sia abbastanza diffusa in alcuni contesti territoriali, anche fuori dalla città. Probabilmente con una percentuale del 20-30% dei casi attualmente osservati oggi». Lo ha detto il direttore generale dell'Ausl di Bologna Paolo Bordon, a margine dell'avvio delle vaccinazioni alla casa della Salute di Bologna. Bordon ha spiegato che nel Bolognese ci sono alcuni focolai in Appennino e altri di tipo familiare un pò presenti su tutto il territorio, con alcune scuole dove si stanno facendo controlli e screening. «Quello che ci preoccupa è questa velocità di trasmissibilità che è uno degli elementi insidiosi», ha aggiunto. In generale «a Bologna abbiamo in questo momento una ripresa dei casi, ma ancora in un margine di accettabilità. Ieri abbiamo dichiarato 400 nuovi casi, eravamo abituati a stare intorno ai 200: abbiamo avuto quindi un rinforzo e un Rt che ha superato l'1. Il livello di guardia c'è tutto. E l'aumento negli ospedali si sta verificando. In questi giorni abbiamo avuto una cinquantina di ricoveri in più rispetto ad una settimana fa». Servirebbe un lockdown mirato? «Questo non mi sento di dirlo e non ho gli elementi, né mi compete dichiararlo. Noi oggi vediamo delle situazioni differenziate».

Test rapidi, circolare del ministero: monitorare gli effetti delle nuove varianti

Ultimo aggiornamento: 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA