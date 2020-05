Virus, a Roma 31 nuovi casi (52 nel Lazio). D'Amato: «Lieve aumento, bene terapie intensive»

Lieve aumento del numero dei nuovi casi positivi su base laziale, si resta invece a cifre molto basse (31) nella città di Roma. Ecco, in sintesi il bilancio di oggi che parla, su tutto il territorio regionale, di 52 nuovi casi positivi, con un incremento dello 0,7 per cento.

Spiega l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato: «In realtà 13 casi sono riferiti al recupero di notifiche non aggiornate del passato. Continua a calare il numero dei pazienti delle terapie intensive che sono 5 in meno nelle ultime 24 ore. Trend stabilmente in discesa nelle province di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone, dove complessivamente si registra un solo caso a Latina e neppure un morto». In totale i decessi sono stati 6.

Vediamo più nello specifico le diverse situazioni, Asl per Asl di Roma e provincia: alla Roma 1 i nuovi positivi sono 11, alla 2 sono 16, alla 3 sono 4. In provincia, solo un positivo alla 4, mentre alla Roma 5 la situazione è più complessa: «Ci sono 9 nuovi casi positivi di cui 7 sono un recupero di notifiche arretrate. Sono morti 3 uomini di 66, 74 e 55 anni, tutti con patologie pregresse». Alto il bilancio alla Roma 6: «10 nuovi casi positivi di cui 6 sono un recupero di notifiche arretrate. Tre decessi: due donne di 82 e 71 anni, tutti con patologie pregresse».

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA