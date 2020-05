Covid, a Roma è rimbalzo: 21 nuovi casi, il doppio di ieri (38 nel Lazio)

Coronavirus, 21 nuovi casi a Roma, quasi il doppio di ieri quanto erano stati solo 11. E' presto però per arrivare a conclusioni su possibili effetti delle riaperture, va sempre ricordato che i dati, nei giorni successivi al fine settimana, sono sempre più bassi a causa di un rallentamento dell'attività delle notifiche per cui il confronto con ieri e con domenica è complicato. Su scala regionale resta comunque un dato confortante, 38, ma ieri erano stati solo 22. L'incremento è dello 0,52 per cento, nulla di particolarmente preoccupante ma sarà necessario vigilare per essere certi che non ci troviamo di fronte a una tendenza di risalita a causa delle riaperture. In sintesi: serve estrema prudenza da parte di tutti.

Più nel dettaglio: a Roma città ci sono sette nuovi casi sono nell'Asl 1, quattordici nella due e nessuno nella 3. Nelle aziende sanitarie della provincia, la situazione più delicata è alla 6, con dieci nuovi casi, mentre nella 5 e nella 4 ci si ferma rispettivamente a 3 e 1. Nelle altre province, solo Viterbo segna 3 nuovi casi, le altre sono a quota zero.

Decessi nelle Asl Roma 4 (un uomo di 91 anni) e Roma 5 (una donna di 93), mentre al Columbus Covid Hospital è morto un uomo di 69 anni, all'ospedale Sant'Andrea morte due donne di 54 anni e 90 anni. A Viterbo segnalato il decesso di una novantatreenne.



Ultimo aggiornamento: 16:11

