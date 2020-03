Roma, maxi incendio a Boccea in una discarica abusiva sotto sequestro

Maxi incendio in una discarica abusiva alla periferia di Roma. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla tarda mattinata di ieri per estinguere il rogo divampato nella discarica a ridosso di via Giaveno, in zona Boccea. Una densa nube di fumo è ancora ora visibile sul tutta l'area. Sul posto la polizia locale del XIV Gruppo Montemario. Secondo quanto si è appreso, il terreno era stato messo da tempo sotto sequestro. Da chiarire le cause dell'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA