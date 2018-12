Roma, guida al week end prima di Natale: blocco alle auto inquinanti e limiti ai termosifoni

È l’ultimo sprint. Scatta la corsa al regalo che ancora manca sotto l’albero, nell’ultimo weekend utile prima del Natale. Ma sarà un rush finale contraddistinto anche da qualche divieto, oltre che da misure di sicurezza sempre alte, specie dopo l’attentato di Strasburgo. Chi ha deciso di muoversi oggi dovrà regolarsi con la viabilità attorno allo stadio: alle 12.30 sarà lunch match Lazio-Cagliari. Ma non solo. Il monitoraggio della qualità dell’aria - fa sapere il Campidoglio - ha rilevato una situazione di criticità e ieri la sindaca Raggi ha firmato l’ordinanza con le limitazioni ai veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde, ma anche al riscaldamento. Da oggi alla vigilia di Natale. Il blocco su strada varrà dalle 7.30 alle 20.30 per le due ruote pre euro 1 ed euro 1 e, oggi e domani, anche per tutti i veicoli benzina e diesel pre euro 1, euro 1 e euro 2. Il 24 il blocco riguarderà le auto a benzina euro 2.



La temperatura dei termosifoni, per tutti e tre i giorni, non dovrà superare 18°C o 17, a fronte dell’indicazione di legge dei 20 gradi (più due di tolleranza). Il tetto dipende dal tipo di edificio: i 17 valgono per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, i 18 (già adottati con le ecodomeniche) le residenze e gli uffici, le sedi di attività ricreative o di culto, attività commerciali e impianti sportivi. Insomma, i luoghi più frequentati in queste giornate di festa. Sono esclusi ospedali e scuole. L’ordinanza prevede anche un’intensificazione dei controlli. Tanto più che il Comune ha riassegnato la gara per le verifiche, che riguarderanno sia le temperature sia gli orari di accensione: la multa è di 500 euro.

