Roma, bloccato traffico sul Raccordo: macchine e furgoni "lumaca" per protesta dei gestori slot-machine

Diretti al centro di Roma per una manifestazione indetta dai gestori di apparecchi di intrattenimento contro «l'aumento delle tassazioni delle slot machine» alcuni partecipanti hanno rallentato il traffico con le proprie auto e furgoncini sul Grande raccordo anulare facendo un blocco all'altezza del chilometro 20 in carreggiata esterna. A causa del rallentamento in coda si sarebbe verificato anche un piccolo incidente. Sul posto la polizia e la polizia stradale. Secondo quanto si è appreso, i manifestanti da pochi minuti si starebbero spostando verso Saxa Rubra e la situazione sta tornando alla normalità. La manifestazione è preannunciata per oggi pomeriggio alle 15 davanti al Mise con la presenza di 400 partecipanti.