Roma, blitz dei carabinieri a Roma nord: arrestati due pusher

Roma nord, dalla Cassia alla Giustiniana, sotto controllo. I carabinieri della stazione di Roma La Storta, nel corso di alcuni controlli antidroga, hanno arrestato un romano di 27 anni, incensurato, che a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana, pochi grammi di cocaina e diverso materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione, personale e nella sua abitazione, è stata rinvenuta anche la somma contante di 580 euro, ritenuta provento dello spaccio, e due proiettili calibro 40 winchester. A Prima Porta, invece, i carabinieri della stazione locale con l'aiuto del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria hanno arrestato, in flagranza di reato, un 51enne siriano che aveva ceduto 60 grammi di cocaina. Nell'ambito della stessa attività sono stati denunciati, per gli stessi motivi, due egiziani.

