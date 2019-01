Piazza Navona, blitz contro gli ambulanti: sequestrati 300 articoli agli abusivi

Blitz dei carabinieri della Compagnia Roma Centro tra piazza Navona e Campo de’ Fiori, invasa da tantissime famiglie e turisti. Con il supporto dell’8° Reggimento “Lazio” hanno sorpreso 11 cittadini del Bangladesh a vendere abusivamente sciarpe, aste per selfie, power bank, souvenir in vetro e palloncini luminosi. Sono stati sequestrati oltre 300 articoli e nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative per un ammontare di circa 60.000 euro.

Durante l’attività sono state identificate oltre 250 persone e controllati 45 veicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA