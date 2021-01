Roma, il blitz degli animalisti «Bioparco tomba per animali»

Protesta degli animalisti davanti all'ingresso del bioparco di Roma contro la riapertura programmata da oggi. Alla manifestazione ha partecipato anche Vladimir Luxuria che spiega: «Ho scelto di essere con gli animalisti italiani oggi perchè non mi sembra giusto che mentre la cultura è chiusa, cinema e teatri chiusi, parchi giochi chiusi, lo zoo riapre in piena emergenza sanitaria per gli animali che sono in lockdown da sempre. È diseducativo per i bambini insegnare che la bellezza va ingabbiata. Sono da sempre contraria alla crudeltà nei confronti degli animali». Tra i cartelli esposti « Bioparco: tortura silenziosa», «Covid-19: per gli animali lockdown eterno» e « Bioparco: tomba degli animali».

APPROFONDIMENTI ROMA "Bioparco tomba per gli animali", Vladimir Luxuria nel... CATANIA Catania, pitone spunta da tombino in centro città: salvato dai... ROMA Roma, il Bioparco vieta l'ingresso a una famiglia sarda. Il... ANIMALI Coppia di leoni uccisi dallo zoo: «L'uno non sarebbe... ROMA Ecco le due leoncine asiatiche appena nate al Bioparco, ora gara per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA