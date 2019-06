Roma, rapisce bambino di 9 anni insieme a suo figlio: arrestata

Sapeva che la sentenza della Cassazione non sarebbe stata a sua favore così si è allontanata da casa. Ma la Polizia l'ha individuata e l'ha arrestata. Si tratta di una donna di origini calabresi di 57enne che nel 2016 insieme al figlio aveva sequestrato un bambino di 9 anni a scopo di estorsione: venne utilizzato come merce di scambio per una partita di cocaina sottratta o perduta, del valore di 5150 euro.

Il figlio della donna, R.M., pugile professionista ha picchiato la mamma del piccolo, responsabile dell’ammanco, rompendole le costole, poi le ha sottratto il figlio portandolo a casa della madre, C.P. La polizia riuscì a individuare l'appartamento dove era tenuto il bambino e arrestò sia C.P che R.M. condannati in primo grado per estorsione e minacce e poi in appello per sequestro di persona a scopo di estorsione. Tradotta presso il carcere di Rebibbia, la 57enne, dovrà scontare la condanna a 9 anni, 11 mesi e 2 giorni di reclusione per sequestro a scopo di estorsione.

