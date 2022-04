Roma, torna in classe (in una nuova scuola) il bimbo autistico deriso in chat dalle insegnanti

È tornato in classe, in una nuova scuola, il bimbo con disturbo dello spettro autistico deriso in chat dalle insegnanti. A darne la notizia è stata l'assessora alla scuola del comune di Roma Claudia Pratelli, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook «Oggi Luca (nome di fantasia) è tornato a scuola! È stato il suo primo giorno in una nuova struttura comunale».

L'assessorato capitolino si era subito attivato, su richiesta della mamma per consentire al piccolo di tornare a scuola in un clima di serentà, in collaborazione con il municipio.

L'assessora «La scuola è un luogo di inclusione»

All'inizio del mese di aprile la mamma aveva denunciato l'esistenza di una chat creata ad hoc da tre maestre per deridere e umiliare il piccolo. «La sua vicenda ci aveva colpito e ferito» scrive l'assessora Pratelli «Da subito abbiamo lavorato per trovare una nuova classe che consentisse a Luca di tornare velocemente e serenamente a scuola e contemporaneamente dare certezza e fiducia alla famiglia» ha scritto Pratelli su Facebook, rimarcando che «La scuola è e deve sempre essere un luogo di accoglienza e inclusione. Sempre»

Pratelli ha poi ringraziato anche l'assessora municipale Cecilia Fannunza «Che da subito si è messa a disposizione per una pronta soluzione, le educatrici per l'accoglienza, l'Ufficio scolastico regionale e tutti gli attori che hanno dato il loro supporto, a partire dall'Associazione La Battaglia Di Andrea».