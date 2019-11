Bike sharing a Roma: in un mese 100mila corse Jump

«Il bike sharing a Roma piace. I primi 30 giorni di attività del servizio Jump hanno registrato numeri positivi: in un mese sono state effettuate oltre 100mila corse da parte di circa 30mila utenti, tra cittadini e turisti. Numeri che testimoniano il successo di questo servizio. Roma è stata scelta come prima città in Italia da uno dei maggiori operatori di sharing al mondo e oggi può contare su oltre 2.800 bici. Ricordo che le biciclette sono costantemente monitorate grazie al gps a bordo a garanzia della sicurezza del servizio e del rispetto del decoro urbano». Lo scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA