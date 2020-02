Il Questore chiude un bar a Torpignattara. Ritrovo di pregiudicati, sul pavimento trovate dosi di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro locale è stato temporaneamente chiuso per ordine del Questore. Si tratta del bar ”New Kokus” di via in via Casilina 563, a Torpignattara. In pratica la polizia dopo numerosi controlli ha accertato che vi si sarebbero riuniti diversi pregiudicati e che, nel locale si sia fatto uso di cocaina. Una situazione molto delicata e proibita considerando che il bar è aperto a persone di tutte le età anche a minori che, quindi, potrebbero venire in contatto con eventuali spacciatori. Gli agenti hanno usato anche un cane antidroga che ha fatto bene il suo lavoro: sono state così rinvenute dosi di droga sul pavimento e alcune dosi vuote ma con tracce di polvere bianca. Il questore ha preso subito provvedimenti. E’ stata sospesa per 20 giorni l’attività dell’esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande ubicato in via Casilina. Il provvedimento di chiusura è scaturito a seguito ad alcuni esposti dei residenti, e, appunto, dai numerosi controlli, avvenuti nel tempo ed effettuati dagli agenti commissariato Torpignattara e dai carabinieri che hanno permesso di riscontrare la presenza di clienti con precedenti di polizia.