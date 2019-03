Roma, picchiano due clienti accusandoli di manomettere le slot: chiuso bar alla Giustiniana

Un bar in zona Giustiniana è stato chiuso su disposizione del questore. Il provvedimento prevede la sospensione della licenza di bar e sala giochi per 15 giorni con conseguente chiusura dell'esercizio, ritrovo di pregiudicati e teatro di un pestaggio l'8 dicembre scorso. Il provvedimento si è reso necessario perché l’esercizio pubblico, oltre ad essere abituale ritrovo di pregiudicati, era stato teatro di un'aggressione: il titolare, insieme al suocero ed ad altre tre persone, dopo aver chiuso le porte del locale, aveva percosso violentemente con mazze di ferro e bastoni di legno due clienti ritenendoli “colpevoli” di un tentativo di manomettere le slot machines del bar. Dopo il pestaggio, i cinque avevano sottratto alle vittime giubbotti e portafogli. Nonostante le gravi lesioni riportate, i due erano riusciti a scappare e a far intervenire le forze dell’ordine che avevano arrestato il titolare del bar e il suocero, dando il via agli ulteriori accertamenti che consentivano agli investigatori del Commissariato di individuare anche gli altri tre aggressori, peraltro tutti con precedenti di Polizia. Anche per questi ultimi è scattata la misura cautelare, prima in carcere, poi agli arresti domiciliari, come disposto con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma, con l’accusa di tentato omicidio e rapina in concorso.



Le indagini avevano permesso di ipotizzare che il fatto era frutto di una premeditazione: il gestore, dopo aver allertato i tre complici, aveva deciso con il suocero e questi ultimi, di dare una lezione ai due avventori, pronti a suo dire, a sottrarre denaro dagli apparecchi da gioco. I successivi controlli amministrativi nel locale hanno fatto emergere nel bar la costante presenza di avventori, tra cui lo stesso fratello del titolare, con a carico precedenti penali, anche gravi. Di qui il provvedimento.

