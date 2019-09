Roma, nuovo bando del servizio civile: 35 progetti per 268 giovani

È online il nuovo Bando per il Servizio Civile Universale 2019 di Roma Capitale. I progetti previsti da Roma Capitale per l'annualità 2019/2020 sono 35 e si dividono in diverse categorie per un impiego totale di 268 giovani. Gli ambiti di interesse vanno dal sostegno nel campo del sociale a persone fragili e con problemi educativi, con particolare attenzione ad anziani, minori e persone con disabilità che si trovano in condizione di fragilità, attraverso percorsi di accoglienza, solidarietà e ascolto. Non mancano progetti dedicati alla tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale oltre a programmi specifici di valutazione e analisi dei dati, come il progetto dedicato alla creazione di una mappatura delle industrie culturali, luoghi della cultura e dell'Associazionismo culturale al fine di salvaguardare un patrimonio mai censito.



Una novità di quest'anno interessa la procedura di invio della domanda, che scade il 10 ottobre prossimo. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Dol, raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, e accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale Spid.



Sono invitati a partecipare i volontari che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda che vogliono mettersi a disposizione della comunità e allo stesso tempo acquisire competenze professionali e relazionali. L'impegno sarà della durata di 12 mesi e prevede un rimborso economico pari a 439,50 euro mensili. Prima di inviare la domanda è fortemente consigliato effettuare una consulenza di orientamento finalizzata all'indirizzamento della scelta del progetto sulla base del percorso formativo e delle competenze e attitudini individuali. È possibile accedervi in maniera gratuita recandosi presso l'Ufficio del Servizio Civile in Via Capitan Bavastro 94 (scala a - 8^ piano) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.



Nel dettaglio questi i numeri dei volontari destinati ai diversi Progetti per Roma Capitale: Istituzione Biblioteche: 130 volontari; Sovrintendenza Capitolina: 50 volontari; Municipi: 18 volontari; Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità: 40 volontari; Dipartimento Politiche Sociali: 10 volontari; Protezione Civile Capitolina: 10 volontari; Ufficio Statistica: 6 volontari; Dipartimento Attività Culturali: 4 volontari.

